Emenike kaprisi
‘Kasığında ağrı’ olduğu belirtilen Emenike’nin U21 ile yapılan maçta yedek soyunmasına kızdığı için tavır yaptığı öğrenildi.
Gelecek sezon için kulüp arayan Emmanuel Emenike, Fenerbahçe'de işi iyice serdi. Nijeryalı forvetin, hafta içinde tesislerde U21 takımı ile yapılan hazırlık maçında dahi teknik heyet tarafından yedek soyundurulğu ve sonradan oyuna dahil edildiği öğrenildi. Emenike'nin de bu duruma tepki gösterip, 'kasığındaki' ağrıları bahane ederek idmanlara çıkmadığı belirtiliyor.
- 30 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:00
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Bu karar Fenerbahçe'yi aklamadı"
Toplam 13
Yorum
hakkın elinden alındığındada bunları yazarmısın
- Wesley değil Nasri
Toplam 28
Yorum
TransferMarket MUSLERA 5 BRUMA 7 CAROLE 3 SNEİJDER 5 EN FAZLA EDECEĞİ 20 :D 45 NE YA oda alan olursa 20 :D ki sanmıyorum alacak var mı :)
- Çifte atak
Toplam 16
Yorum
gsli vida turkiyede oynamayi hak etmiyor, yaptigi hereketleri unutmadik son milli macda
Emenike kaprisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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