 Emenike kaprisi – Fotomaç – 30 Mart 2017
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    30 Mart 2017, Perşembe
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    Emenike kaprisi

    Emenike kaprisi

    ‘Kasığında ağrı’ olduğu belirtilen Emenike’nin U21 ile yapılan maçta yedek soyunmasına kızdığı için tavır yaptığı öğrenildi.

    Gelecek sezon için kulüp arayan , 'de işi iyice serdi. Nijeryalı forvetin, hafta içinde tesislerde U21 takımı ile yapılan hazırlık maçında dahi teknik heyet tarafından yedek soyundurulğu ve sonradan oyuna dahil edildiği öğrenildi. Emenike'nin de bu duruma tepki gösterip, 'kasığındaki' ağrıları bahane ederek idmanlara çıkmadığı belirtiliyor.
    1. 30 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:00
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