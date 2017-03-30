Çörekçi hocaya bağlı
Eskişehirli Kamil Ahmet ile prensipte anlaşıldı. Yeni gelecek hoca okey verirse 25 yaşındaki sağ bek seneye Fener’de.
Beklentilerin altında kalan Gregory van der Wiel'den kurtulup Şener Özbayraklı'nın yanına onu zorlayacak bir Türk oyuncu düşünen Fenerbahçe aradığı sağ beki TFF 1. Lig'de buldu... Sarı-lacivertlilerin Eskişehirspor forması giyen Kamil Ahmet Çörekçi'nin menajerliğini yapan babası ile bir araya geldiği ifade edildi. Yapılan görüşmede şartlarda büyük oranda el sıkışıldığı belirtildi. Yeni gelecek teknik direktörün onay vermesi durumunda 25 yaşındaki Kamil Ahmet gelecek sezonda Fenerbahçe forması giyecek.
- 30 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:27
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Bu karar Fenerbahçe'yi aklamadı"
Toplam 13
Yorum
hakkın elinden alındığındada bunları yazarmısın
- Wesley değil Nasri
Toplam 28
Yorum
TransferMarket MUSLERA 5 BRUMA 7 CAROLE 3 SNEİJDER 5 EN FAZLA EDECEĞİ 20 :D 45 NE YA oda alan olursa 20 :D ki sanmıyorum alacak var mı :)
- Çifte atak
Toplam 16
Yorum
gsli vida turkiyede oynamayi hak etmiyor, yaptigi hereketleri unutmadik son milli macda
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