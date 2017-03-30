 Çörekçi hocaya bağlı – Fotomaç – 30 Mart 2017
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    30 Mart 2017, Perşembe
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    Çörekçi hocaya bağlı

    Çörekçi hocaya bağlı

    Eskişehirli Kamil Ahmet ile prensipte anlaşıldı. Yeni gelecek hoca okey verirse 25 yaşındaki sağ bek seneye Fener’de.

    Beklentilerin altında kalan Gregory van der Wiel'den kurtulup Şener Özbayraklı'nın yanına onu zorlayacak bir Türk oyuncu düşünen Fenerbahçe aradığı sağ beki TFF 1. Lig'de buldu... Sarı-lacivertlilerin Eskişehirspor forması giyen Kamil Ahmet Çörekçi'nin menajerliğini yapan babası ile bir araya geldiği ifade edildi. Yapılan görüşmede şartlarda büyük oranda el sıkışıldığı belirtildi. Yeni gelecek teknik direktörün onay vermesi durumunda 25 yaşındaki Kamil Ahmet gelecek sezonda Fenerbahçe forması giyecek.
    1. 30 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:27
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