 Cavani'nin yanı Van Persie! – Fotomaç – 30 Mart 2017
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HEPSİ
    30 Mart 2017, Perşembe
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    Cavani'nin yanı Van Persie!

    Cavani'nin yanı Van Persie!

    Paris Saint Germain'de yeniden gündemde. Fransız basını, ’ye yardım edecek, gitmesi halinde ise alternatifi olabilecek bir golcü arayan ’nin listesinde Robin’in de yer aldığını duyurdu.

    'de bekleneni veremeyen Robin van Persie için bir transfer iddiası da Fransa'dan geldi. Ülke basınında çıkan haberde, Paris Saint Germain'in Edinson Cavani'ye gol yollarında yardımcı+alternatif olabilecek bir golcü için yeniden arayışa geçtiği belirtilirken, Van Persie de adaylar arasında gösterildi. Futbol direktörü Patrick Kluivert tarafından hazırlanan transfer listesinde Van Persie ile birlikte Lucas Alario (R. Plate), Marko Arnautovic (Stoke) ve Chicarito'nun (Leverkusen) bulunduğu bildirildi.

    GONÇALO GUEDES HENÜZ GOL ATAMADI
    'de bu sezon 39 maçta 38 gol atarak muhteşem bir performans sergileyen 'nin kontratı gelecek sezon bitecek. 30 yaşındaki Uruguaylı forvet, başta İngiliz kulüpleri olmak üzere birçok devin radarında. PSG devre arasında Benfica'dan 30 milyon euro'ya 20 yaşındaki Gonçalo Guedes'i aldı. Ancak Portekizli forvet şans bulduğu 5 maçta gol atamadı. PSG'nin Van Persie'yi bu yüzden yeniden gündeme aldığı belirtiliyor.

    10 GOL ATTI
    Van Persie, Fenerbahçe'de bu sezon üç kulvarda toplam 27 maçta forma giyerken, 10 gol kaydetti. Hollandalı forvet, 2 de asist gerçekleştirdi.

    KLUİVERT KOZU
    PSG'nin futbol direktörlüğünü Hollandalı Patrick Kluivert'in yapmasının, Van Persie için umut ışığı olabileceği belirtildi. İkilinin sıkı dostukları bulunuyor.

    GAZA BASTI
    Milli arada takımın en çok çalışan isimlerinin başında gelen 'nin vites büyütme nedeni belli oldu. Hollandalı yıldızın, Dany Blind'in milli takım teknik direktörlüğünden istifa etmesi ile yeniden ulusal takıma dönmeyi umduğu bildirildi. Samandıra'daki antrenmanlarda hiç olmadığı kadar arzulu olan tecrübeli futbolcunun, Kardemir Karabükspor maçında patlama yapabileceği dile getirildi. Van Persie'nin Hollanda Milli Takımı'nda kendini göstererek Avrupa'da iyi bir kulüp bulmayı planladığı ifade ediliyor.
    1. 30 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:14
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