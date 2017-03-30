Belçika tüyosu
F.Bahçe eski yöneticisi Murat Aşık, “Belçika’da bir 10 numara izlendiğini duyuyorum” dedi ve adres verdi: O kulüp Genk ya da Gent olabilir.
Fenerbahçe'nin eski yönetim kurulu Murat Aşık, Radyospor'da Özgür Sancar'a yaptığı açıklamada sarı-lacivertli takımın Belçika'da 10 numara arayışında olduğunu söyledi. "Yönetimin birtakım çalışmalara başladıkları konusunda duyumlar aldım. Ama Fenerbahçe'nin ayağını yorganına göre uzatacağı görüşündeyim. Belçika'da bir 10 numara izlendiğini duyuyorum. Takımı Genk ya da Gent olabilir" diyen Aşık, savcının beraatlerin onanması talebiyle igilili de şu ifadeleri kullandı:
HAKLILIĞI İSPATLANIYOR
"Fenerbahçe'nin haklılığı ispatlanmaya devam ediyor. Sonuçta ülkede kumpas davası var. Hakkında yakalama kararı çıkan insanların fezlekeleriyle Fenerbahçe ceza aldı. Yazık oldu."
HAKLILIĞI İSPATLANIYOR
"Fenerbahçe'nin haklılığı ispatlanmaya devam ediyor. Sonuçta ülkede kumpas davası var. Hakkında yakalama kararı çıkan insanların fezlekeleriyle Fenerbahçe ceza aldı. Yazık oldu."
- 30 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:20
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Bu karar Fenerbahçe'yi aklamadı"
Toplam 13
Yorum
hakkın elinden alındığındada bunları yazarmısın
- Wesley değil Nasri
Toplam 28
Yorum
TransferMarket MUSLERA 5 BRUMA 7 CAROLE 3 SNEİJDER 5 EN FAZLA EDECEĞİ 20 :D 45 NE YA oda alan olursa 20 :D ki sanmıyorum alacak var mı :)
- Çifte atak
Toplam 16
Yorum
gsli vida turkiyede oynamayi hak etmiyor, yaptigi hereketleri unutmadik son milli macda
Belçika tüyosu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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