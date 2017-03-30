 Belçika tüyosu – Fotomaç – 30 Mart 2017
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    30 Mart 2017, Perşembe
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    Belçika tüyosu

    Belçika tüyosu

    F.Bahçe eski yöneticisi , “Belçika’da bir 10 numara izlendiğini duyuyorum” dedi ve adres verdi: O kulüp Genk ya da Gent olabilir.

    'nin eski yönetim kurulu Murat Aşık, Radyospor'da Özgür Sancar'a yaptığı açıklamada sarı-lacivertli takımın Belçika'da 10 numara arayışında olduğunu söyledi. "Yönetimin birtakım çalışmalara başladıkları konusunda duyumlar aldım. Ama Fenerbahçe'nin ayağını yorganına göre uzatacağı görüşündeyim. Belçika'da bir 10 numara izlendiğini duyuyorum. Takımı Genk ya da Gent olabilir" diyen Aşık, savcının beraatlerin onanması talebiyle igilili de şu ifadeleri kullandı:

    HAKLILIĞI İSPATLANIYOR
    "Fenerbahçe'nin haklılığı ispatlanmaya devam ediyor. Sonuçta ülkede kumpas davası var. Hakkında yakalama kararı çıkan insanların fezlekeleriyle Fenerbahçe ceza aldı. Yazık oldu."

    1. 30 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:20
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