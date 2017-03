''Annem 'Ayrıl' diyor''

İngiliz ekibi ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan tecrübeli futbolcu, Alman basınından Bild'e konuştu. Mesut, "Futbolda her an her şey olabilir. Henüz kararımı vermedim. Sezon sonu düşünüp sağlıklı bir karar vereceğim" dedi. Ailesinden de ayrılması için istek olduğunu bildiren Mesut, "Özellikle annem ona yakın olmamı çok istiyor; ama Bundesliga'ya döner miyim bilmem" diyerek farklı alternatifleri değerlendireceği sinyalini de verdi. Mesut, daha önce adının Fenerbahçe ile anılmasının ardından "Sezon sonu görüşürüz" demişti. Arsenal 'den sezon sonunda ayrılacağı belirtilen Mesut Özil için açılan 'Hangi takıma transfer olur?' bahislerinde F.Bahçe'nin adı yer almadı. 15 takımın bulunduğu bahislerde Manchester United 1'e 2.88 oranıyla favori gösterilirken, onu 3.75 oranla Real Madrid, 6'şar oranla Bayern, Juventus ve PSG izliyor. 28 yaşındaki Özil'in ManU'nun hocası Mourinho ile Real Madrid'de birlikte çalıştığı hatırlatıldı.