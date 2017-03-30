''Annem 'Ayrıl' diyor''
Fenerbahçe'nin kiralamak için girişimlerde bulunduğu Mesut Özil, sezon sonu Arsenal'den ayrılabileceği açıkladı.
İngiliz ekibi ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan tecrübeli futbolcu, Alman basınından Bild'e konuştu. Mesut, "Futbolda her an her şey olabilir. Henüz kararımı vermedim. Sezon sonu düşünüp sağlıklı bir karar vereceğim" dedi. Ailesinden de ayrılması için istek olduğunu bildiren Mesut, "Özellikle annem ona yakın olmamı çok istiyor; ama Bundesliga'ya döner miyim bilmem" diyerek farklı alternatifleri değerlendireceği sinyalini de verdi. Mesut, daha önce adının Fenerbahçe ile anılmasının ardından "Sezon sonu görüşürüz" demişti.
FENER'İN ADI YOK
Arsenal'den sezon sonunda ayrılacağı belirtilen Mesut Özil için açılan 'Hangi takıma transfer olur?' bahislerinde F.Bahçe'nin adı yer almadı. 15 takımın bulunduğu bahislerde Manchester United 1'e 2.88 oranıyla favori gösterilirken, onu 3.75 oranla Real Madrid, 6'şar oranla Bayern, Juventus ve PSG izliyor. 28 yaşındaki Özil'in ManU'nun hocası Mourinho ile Real Madrid'de birlikte çalıştığı hatırlatıldı.
FENER'İN ADI YOK
Arsenal'den sezon sonunda ayrılacağı belirtilen Mesut Özil için açılan 'Hangi takıma transfer olur?' bahislerinde F.Bahçe'nin adı yer almadı. 15 takımın bulunduğu bahislerde Manchester United 1'e 2.88 oranıyla favori gösterilirken, onu 3.75 oranla Real Madrid, 6'şar oranla Bayern, Juventus ve PSG izliyor. 28 yaşındaki Özil'in ManU'nun hocası Mourinho ile Real Madrid'de birlikte çalıştığı hatırlatıldı.
- 30 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:58
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Bu karar Fenerbahçe'yi aklamadı"
Toplam 13
Yorum
hakkın elinden alındığındada bunları yazarmısın
- Wesley değil Nasri
Toplam 28
Yorum
TransferMarket MUSLERA 5 BRUMA 7 CAROLE 3 SNEİJDER 5 EN FAZLA EDECEĞİ 20 :D 45 NE YA oda alan olursa 20 :D ki sanmıyorum alacak var mı :)
- Çifte atak
Toplam 16
Yorum
gsli vida turkiyede oynamayi hak etmiyor, yaptigi hereketleri unutmadik son milli macda
''Annem 'Ayrıl' diyor'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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