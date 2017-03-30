 Akbaba gibiler! – Fotomaç – 30 Mart 2017
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    30 Mart 2017, Perşembe
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    Akbaba gibiler!

    Akbaba gibiler!

    Kjaer ve RvP ile ilgilenen Avrupalı kulüpler, F.Bahçe’nin FFP takibinde olduğunu bildikleri için komik rakamlar öneriyor.

    , gelecek sezon kadrosunda ciddi bir değişime gitmeyi planlıyor. Ancak sarı-lacivertli kulüp, UEFA'nın finansal fair play takibi nedeniyle gerekli transfer bütçesini oluşturabilmek için oyuncu satmak zorunda! Avrupa kulüpleri ise bu durumu fırsata çevirmeye çalışıyor. Başta Simon Kjaer ve Robin van Persie olmak üzere birçok oyuncu için son günlerde menajerlerden ciddi teklifler gelirken, önerilen bonservis rakamlarının 'komik' denecek düzeyde düşük olduğu öğrenildi. Fenerbahçe'nin istediği rakamları vermek bir yana yanına yaklaşan kulübün dahi olmadığı belirtiliyor. Bu durum mali kaynak oluşturmaya çalışan yönetimi kara kara düşündürüyor.


    Emre BOL
    1. 30 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:05
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