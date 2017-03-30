Akbaba gibiler!
Kjaer ve RvP ile ilgilenen Avrupalı kulüpler, F.Bahçe’nin FFP takibinde olduğunu bildikleri için komik rakamlar öneriyor.
Fenerbahçe, gelecek sezon kadrosunda ciddi bir değişime gitmeyi planlıyor. Ancak sarı-lacivertli kulüp, UEFA'nın finansal fair play takibi nedeniyle gerekli transfer bütçesini oluşturabilmek için oyuncu satmak zorunda! Avrupa kulüpleri ise bu durumu fırsata çevirmeye çalışıyor. Başta Simon Kjaer ve Robin van Persie olmak üzere birçok oyuncu için son günlerde menajerlerden ciddi teklifler gelirken, önerilen bonservis rakamlarının 'komik' denecek düzeyde düşük olduğu öğrenildi. Fenerbahçe'nin istediği rakamları vermek bir yana yanına yaklaşan kulübün dahi olmadığı belirtiliyor. Bu durum mali kaynak oluşturmaya çalışan yönetimi kara kara düşündürüyor.
Emre BOL
Emre BOL
- 30 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:05
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Bu karar Fenerbahçe'yi aklamadı"
Toplam 13
Yorum
hakkın elinden alındığındada bunları yazarmısın
- Wesley değil Nasri
Toplam 28
Yorum
TransferMarket MUSLERA 5 BRUMA 7 CAROLE 3 SNEİJDER 5 EN FAZLA EDECEĞİ 20 :D 45 NE YA oda alan olursa 20 :D ki sanmıyorum alacak var mı :)
- Çifte atak
Toplam 16
Yorum
gsli vida turkiyede oynamayi hak etmiyor, yaptigi hereketleri unutmadik son milli macda
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