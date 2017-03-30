 Aatıf’a özel ilgi – Fotomaç – 30 Mart 2017
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    30 Mart 2017, Perşembe
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    Aatıf’a özel ilgi

    Aatıf’a özel ilgi
    Forvet hattında yaşanan sakatlıklar Aatıf'a yaradı. Advocaat, Fernandao ve Emenike'nin yokluğunda, Faslı oyuncuya özel ilgi gösteriyor. Aatıf'ın Karabük'te 11'de olmasa da sonradan oyuna girmesi kesin gibi...
    1. 30 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:02
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