''Yeni sayfa açacağız''
Kaleci Fabiano, Karabük maçı öncesi FB TV'ye açıklamalarda bulundu.
Portekizli file bekçisi, zor bir karşılaşmanın kendilerini beklediğini belirterek, "Son maçta aldığımız skor bu maçın önemini daha da arttırdı. Yapmamız gereken bu karşılaşmadan iyi bir skorla ayrılmak. Bu iyi skor bizim için bir başlangıç ve gelecek galibiyetlerin ilk adımı niteliğinde olsun istiyoruz" diye konuştu
TAKIM İÇİNDE SAYGI SÜRÜYOR
Takım içinde havanın iyi olduğunu da dile getiren Fabiano Ribeiro şöyle konuştu: "Bu takımda gerçekten çok çok iyi oyuncular var. Çok iyi bir grup olduğumuzu düşünüyorum. Takım içindeki hava; arkadaşlık ve saygı ortamı bozulmadan sürdürülüyor. Herkesin birbirine yardım etmeye çalıştığı bir ortam var."
- 29 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:04
- "Bu karar Fenerbahçe'yi aklamadı"
Toplam 13
Yorum
hakkın elinden alındığındada bunları yazarmısın
- Wesley değil Nasri
Toplam 28
Yorum
TransferMarket MUSLERA 5 BRUMA 7 CAROLE 3 SNEİJDER 5 EN FAZLA EDECEĞİ 20 :D 45 NE YA oda alan olursa 20 :D ki sanmıyorum alacak var mı :)
- Çifte atak
Toplam 16
Yorum
gsli vida turkiyede oynamayi hak etmiyor, yaptigi hereketleri unutmadik son milli macda
''Yeni sayfa açacağız'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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