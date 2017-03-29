 ''Yeni sayfa açacağız'' – Fotomaç – 29 Mart 2017
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    29 Mart 2017, Çarşamba
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    ''Yeni sayfa açacağız''

    ''Yeni sayfa açacağız''

    Kaleci Fabiano, Karabük maçı öncesi FB TV'ye açıklamalarda bulundu.

    Portekizli file bekçisi, zor bir karşılaşmanın kendilerini beklediğini belirterek, "Son maçta aldığımız skor bu maçın önemini daha da arttırdı. Yapmamız gereken bu karşılaşmadan iyi bir skorla ayrılmak. Bu iyi skor bizim için bir başlangıç ve gelecek galibiyetlerin ilk adımı niteliğinde olsun istiyoruz" diye konuştu

    TAKIM İÇİNDE SAYGI SÜRÜYOR
    Takım içinde havanın iyi olduğunu da dile getiren şöyle konuştu: "Bu takımda gerçekten çok çok iyi oyuncular var. Çok iyi bir grup olduğumuzu düşünüyorum. Takım içindeki hava; arkadaşlık ve saygı ortamı bozulmadan sürdürülüyor. Herkesin birbirine yardım etmeye çalıştığı bir ortam var."

    1. 29 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:04
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