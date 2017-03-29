''Yeni sayfa açacağız''

Portekizli file bekçisi, zor bir karşılaşmanın kendilerini beklediğini belirterek, "Son maçta aldığımız skor bu maçın önemini daha da arttırdı. Yapmamız gereken bu karşılaşmadan iyi bir skorla ayrılmak. Bu iyi skor bizim için bir başlangıç ve gelecek galibiyetlerin ilk adımı niteliğinde olsun istiyoruz" diye konuştu



TAKIM İÇİNDE SAYGI SÜRÜYOR

Takım içinde havanın iyi olduğunu da dile getiren Fabiano Ribeiro şöyle konuştu: "Bu takımda gerçekten çok çok iyi oyuncular var. Çok iyi bir grup olduğumuzu düşünüyorum. Takım içindeki hava; arkadaşlık ve saygı ortamı bozulmadan sürdürülüyor. Herkesin birbirine yardım etmeye çalıştığı bir ortam var."