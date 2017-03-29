 Volkan takımla çalıştı – Fotomaç – 29 Mart 2017
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    29 Mart 2017, Çarşamba
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    Volkan takımla çalıştı

    Volkan takımla çalıştı
    Sakatlığının ardından özel idmanlara başlayan , dün ilk kez takımla birlikte çalıştı. Karabük karşılaşmasında riske edilmeyecek olan kaptan, Kayserispor'la Kadıköy'de oynanacak kupa çeyrek finali rövanş maçında tam hazır hale gelecek.
    1. 29 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:03
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