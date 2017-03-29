 Sevilla’da Ganso üzüntüsü – Fotomaç – 29 Mart 2017
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    29 Mart 2017, Çarşamba
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    ’da Ganso üzüntüsü

    Sevilla’da Ganso üzüntüsü

    İspanyol ekibi, Brezilyalı’yı Fener’e satmadığı için bin pişman...

    Brezilya'nın son yıllarda yetiştirdiği en büyük yeteneklerden biri olan 'nun 'daki macerası kördüğüm oldu. İspanya'da adeta kaybolan yıldız futbolcu için hocası Sampaoli "Benim kararımla değil kendi isteğiyle oynamıyor" demişti. Avrupa'ya alışamadığı ifade edilen Ganso'ya devre arası de talip olmuştu. Sevilla şimdi kara kara Kanarya'ya "Hayır" demenin pişmanlığını yaşıyor.
    1. 29 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:48
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