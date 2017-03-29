 RvP 11’i hak ediyor – Fotomaç – 29 Mart 2017
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    29 Mart 2017, Çarşamba
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    RvP 11’i hak ediyor

    RvP 11’i hak ediyor

    Sakat ve formsuz isimler nedeniyle, F.Bahçe’de elde kalan tek golcü Van Persie için Advocaat’ın yardımcısı , “Milli arayı en iyi değerlendiren isim” raporu verdi.

    Fernandao'nun sezonu kapattığı, Emenike'nin formsuz olduğu ve son olarak Moussa Sow'un milli takımdan hafif sakat döndüğü F.Bahçe'de, elde kalan tek golcü Robin van Persie'den müjde var. Milli arada tatile çıkan Dick Advocaat, İstanbul'a tatilden dönüşünde yardımcılarıyla takımın son durumu hakkında geniş bir toplantı yaptı. HAFİF sakatlığı bulunan Sow'un ağrılarının olması, Van Persie'yi öne çıkarırken, Hollandalı teknik adamın yardımcısı , hafta boyu çalışmalarını gözlemlediği tecrübeli yıldız için, "Milli arayı en iyi değerlendiren isim" raporunu verdi.

    KARABÜK'E HAZIR
    RvP'nin idmanlardaki performansı ve isabet yüzdesinin Advocaat'a aktarıldığı öğrenilirken, Karabük maçı öncesi bu bilgi üzerine keyfinin yerine geldiği bildirildi.

    KUYT'TAN PERSİE İÇİN MİLLİ ÇAĞRI
    F.Bahçe'nin iz bırakan isimlerinden, şu anda Feyenoord'da oynayan Dirk Kuyt, Hollanda Milli Takımı'ndaki kötü gidişata çarenin RvP olduğunu söyledi. G.Saraylı Sneijder'a çok yük bindiğini belirten Kuyt, "Persie ve De Jong gibi tecrübeli oyunculara ihtiyaç var" dedi. Kuyt, 'nin mutlaka takımda olması gerektiğini vurguladı.
    1. 29 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:09
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