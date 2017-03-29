RvP 11’i hak ediyor
Sakat ve formsuz isimler nedeniyle, F.Bahçe’de elde kalan tek golcü Van Persie için Advocaat’ın yardımcısı Cor Pot, “Milli arayı en iyi değerlendiren isim” raporu verdi.
KARABÜK'E HAZIR
RvP'nin idmanlardaki performansı ve isabet yüzdesinin Advocaat'a aktarıldığı öğrenilirken, Karabük maçı öncesi bu bilgi üzerine keyfinin yerine geldiği bildirildi.
KUYT'TAN PERSİE İÇİN MİLLİ ÇAĞRI
F.Bahçe'nin iz bırakan isimlerinden, şu anda Feyenoord'da oynayan Dirk Kuyt, Hollanda Milli Takımı'ndaki kötü gidişata çarenin RvP olduğunu söyledi. G.Saraylı Sneijder'a çok yük bindiğini belirten Kuyt, "Persie ve De Jong gibi tecrübeli oyunculara ihtiyaç var" dedi. Kuyt, Robin van Persie'nin mutlaka takımda olması gerektiğini vurguladı.
- 29 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:09
- Kazananı (VAR) belirledi
Toplam 4
Yorum
super ligde hic bekletilmeden uygulamaya gecmesi l onumuzdeki sezondan itibaren tff hemen uygulamaya koysun. Seyirci icinde orta hakem ayni amerikan futbolundaki gibi duyurusunu yapsin.
- Kazananı (VAR) belirledi
Toplam 4
Yorum
Atillas-BJK Var Aracının frekansına girmek isteyebilecek fanatik hackerlar hazır mı ?
- ''Kiralama durumumuz olabilir''
Toplam 10
Yorum
FUTBOL USA FB VE BJK FATIH TERIME DUA ETSIN EMRE MOR'U KESFETTI DORTMUND 'A GITMESINI SAGLADI, EMRE KOYU GS'LI AMA DURSUN ISE YARAMIYANLARI ALIYOR.
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