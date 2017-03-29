 Ozan Diyetle 4 kilo verdi – Fotomaç – 29 Mart 2017
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    29 Mart 2017, Çarşamba
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    Ozan Diyetle 4 kilo verdi

    Ozan Diyetle 4 kilo verdi
    Kilolarıyla başı dertte olan, milli takıma alınmama nedeni olarak bile bu durum gösterilen , iki haftadır yoğun bir diyet programı uyguluyordu. Sarı-lacivertli yıldızın bu dönemde yaklaşık 3-4 kilo verdiği öğrenildi.
    1. 29 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:04
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