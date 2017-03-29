 Kjaer için bu kez de Marsilya iddiası – Fotomaç – 29 Mart 2017
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    29 Mart 2017, Çarşamba
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    Kjaer için bu kez de iddiası

    Kjaer için bu kez de Marsilya iddiası
    Adı Chelsea ve Arsenal ile anılan 'e bir talip daha çıktı. Buna göre Fransız Fut-Sur7 sitesi, Marsilya'nın başına geçen Rudi Garcia'nın Danimarkalı stoperi kadrosunda görmeyi çok istediğini iddia etti. Listesinde G.Saraylı Chedjou'nun da bulunduğu belirtilen Garcia'nın, asıl hedefinin Lille'den tanıdığı Kjaer olduğu detayı verildi.
    1. 29 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:43
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