 Karavaiev baskısı – Fotomaç – 29 Mart 2017
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HEPSİ
    29 Mart 2017, Çarşamba
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    baskısı

    Karavaiev baskısı
    Yönetim, Advocaat'ın devre arasında kiralanan Karavaiev'e şans tanınmamasından rahatsız. Yöneticiler, "Bize 500-600 bin euro'luk bir maliyeti oldu. Boş oturması rahatsız edici" diyerek Advocaat'tan Ukraynalı'yı oynatmasını istedi. Daha önce Emenike ve Wiel için de bu yönde telkinler alan 69 yaşındaki hocanın, bir sürpriz yapıp Karabük maçında 'e 11'de şans verebileceği konuşuluyor.
    1. 29 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:41
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