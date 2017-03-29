 Kafa karıştıran açıklama – Fotomaç – 29 Mart 2017
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    29 Mart 2017, Çarşamba
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    Kafa karıştıran açıklama

    Kafa karıştıran açıklama

    Konyaspor Başkanı Şan, ’ın kendisine “Aykut hoca ile ilgili bir girişimde bulunmadık. Kendisi ile hiçbir görüşmem olmadı” dediğini söyledi.

    'ın yeni sezonda Fenerbahçe'yi çalıştıracağına yönelik iddialarla ilgili şok bir açıklama geldi. Konyaspor Başkanı Ahmet Şan, teknik direktörleri Kocaman'la her gün konuştuklarını ve yeni bir gelişmenin olmadığını belirtirken, "İstanbul'da düzenlenen 2. Futbol Zirvesi'nde Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım bana doğru gelerek 'Aykut Kocaman ile ilgili herhangi girişimde bulunmadık. Kocaman ile görüşmem yok' dedi" açıklamasını yaptı. Şan; Aykut Kocaman, Aziz Yıldırım, Volkan Demirel ve Emre Belözoğlu'nun aynı fotoğraf karesinde yer aldığının hatırlatılması üzerine, "Cumhurbaşkanımızı karşılarken herkes iç içeydi. O karede hepimiz vardık aslında" ifadelerini kullandı.
    1. 29 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:59
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