İsmail yorumsuz

F.Bahçe'de Hasan Ali'nin yedeği olan İsmail Köybaşı, A Milli Takım'da tam tersi bir durumla karşı karşıya kaldı. Hasan Ali milli takıma çağrılmazken, İsmail Ay-Yıldızlı formayı Finlandiya karşısında terletti. Tecrübeli sol bek, buna yönelik kendisine sorulan sorularla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.