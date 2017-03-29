 İsmail yorumsuz – Fotomaç – 29 Mart 2017
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    29 Mart 2017, Çarşamba
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    İsmail yorumsuz

    İsmail yorumsuz
    F.Bahçe'de Hasan Ali'nin yedeği olan İsmail Köybaşı, A Milli Takım'da tam tersi bir durumla karşı karşıya kaldı. Hasan Ali milli takıma çağrılmazken, İsmail Ay-Yıldızlı formayı Finlandiya karşısında terletti. Tecrübeli sol bek, buna yönelik kendisine sorulan sorularla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.
    1. 29 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:12
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