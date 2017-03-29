 Fred davasında gidişat olumlu – Fotomaç – 29 Mart 2017
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    29 Mart 2017, Çarşamba
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    davasında gidişat olumlu

    Fred davasında gidişat olumlu
    'ın dopingli olmasına rağmen F.Bahçe'ye karşı oynattığı Fred konusunda Ukrayna ekibi turu geçince sarı-lacivertliler CAS'ta yaklaşık 15 milyon euro'luk dava açmıştı. Bu davada F.Bahçe'nin hakimliğini yapan CAS hakimi, davanın 1 ay içinde sonuçlanacağını ve gidişatın olumlu olduğunu aktardı.
    1. 29 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:49
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