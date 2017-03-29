''Fener’e elenmek utançtı''

Sevillalılar, 9 yıl önceki Devler Ligi hezimetini hala unutamadı.

F.Bahçe, 2007-08 sezonunda Şampiyonlar Ligi 2. turunda Sevilla'yı kupanın dışına itmişti. Aradan 9 yıl geçti ama İspanyollar bunu hala unutamadı. O dönem Sevilla'da forma giyen ve bir dönem Beşiktaş'ta da oynayan Julien Escude, Marca'ya yaptığı açıklamada F.Bahçe'ye elenmelerini 'utanç' olarak niteledi. Escude, "Turu kolay olarak düşündük. Daha iyi takımdık ancak utanç verici bir son yaşadık" diye konuştu.