 Fenerbahçe de eli boş gidecek – Fotomaç – 29 Mart 2017
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    29 Mart 2017, Çarşamba
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    de eli boş gidecek

    Fenerbahçe de eli boş gidecek
    Bir dönem forması giyen Karabüksporlu Kerim Zengin, eski takımına gözdağı verdi. 31 yaşındaki sağ bek sahalarında Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'u mağlup ettiklerini hatırlatıp, "Fenerbahçe'yi de yenerek dörtte dört yapmak istiyoruz" dedi, zorlu maç için iddiasını ortaya koydu.
    1. 29 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:06
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