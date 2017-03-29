 Federasyona sızmış Fetöşistler var! – Fotomaç – 29 Mart 2017
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    29 Mart 2017, Çarşamba
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    Federasyona sızmış Fetöşistler var!

    Federasyona sızmış Fetöşistler var!

    , Trabzon'la F.Bahçe arasındaki gerginlikten faydalanmak isteyenleri hedef aldı. “’un hukuki mücadelesine hiç kimse bir şey söyleyemez. Aramızdaki ihtilafı kullanıp menfaat sağlamak isteyenler, zamanın federasyonu ve içeri sızmış Fetöşistler’dir”

    Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, FB TV'ye konuşarak yargı kararları ve CAS'ın 'un başvurusunu reddetmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. "Bu mücadelede bir de hukuki sürecin tarafı olmadığı halde bilimsel açıdan destek veren hain bir şebeke var, isim isim biliyoruz. Akademik kariyerleri olan, belli bir üniversitede öğretim görevlisi çoğu ve başka takım taraftarı bunlar. Bir şebeke var" diyen Mosturoğlu, şöyle devam etti:

    İHTİLAFTAN FAYDALANDILAR
    "Bu yapıyı kullanan, Trabzonspor'la ihtilafımızı kullanan ve menfaat sağlamak isteyenler. Bunların arasında zamanın federasyonu var. İçeri sızmış Fetöşistler var. Başka takımlarda görev yapanlar var. Bilerek veya bilmeyerek terör örgütüne destek verdiler. Bugün Türkiye'de yaşadığımız olaylar tesadüf mü? Türk futbolunda hala temizlik yapılmadı. Şuna eminim; Devletin bir öncelik ajandası var herhalde, bunlara da sıra gelecek."

    ÇOK BÜYÜK KAYBA UĞRADIK
    'nün oyunları sonrası kulübün önemli bir maddi kayba uğradığını da belirten asbaşkan, "O maddi kayıpla birlikte sportif başarılar da var. Çünkü orantılı. Tarihin en iyi kadrosuna sahipken kadroyu dağıtmak zorunda kaldı. Verilen zarar az buz değildir. Dünyanın en büyük kulübü olsa bu kayba dayanamaz. Her türlü kayıplar telafi edilecektir. İnanılmaz çelik bir yapı oluştu. O yapıyla ulaşamayacağı başarı yok kulübümüzün" diye konuştu.

    6 YILIN HESABINI VERECEKLER
    Hainlerin ve kavga ortamından yararlanmaya çalışanların hesap vereceğini de ifade eden Mosturoğlu, "Bunlar televizyonlara çıktılar, Fenerbahçe şu cezayı alacak, FIFA şu cezayı verecek vs… Hep atıp tutuldu. Bunlar hala ortadalar, konuşuyorlar. Buradan müjde veriyorum onlara; yargı önünde mücadele olacak. Fenerbahçe'ye yaşattıkları 6 yılın hesabını vermeden bu işten kurtulmaları mümkün değil. O davaların açıldığını da göreceğiz" dedi.

    AYNI GÜN OLMASI TESADÜF
    Mosturoğlu, art niyetli olanları Trabzonspor'dan ayırarak bordo- mavili kulübün tavrına daha iyimser yaklaştı ve "Trabzonspor'un hukuki mecralar üzerindeki mücadelesine kimse bir şey söyleyemez. Hak arayışı içerisindeler" diye konuştu. Sarı-lacivertli yönetici, beraatlerin onaylanması talebi ve CAS'ın kararının aynı gün açıklanmasının da tesadüf olduğunu kaydetti.
    1. 29 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:36
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