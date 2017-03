F.Bahçe istedi Bursaspor kaptı!

Özlüce Tesislerinde düzenlenen imza töreninde Bursaspor Başkanı Ali Ay ile İkinci Başkan Ali Ademoğlu da yer aldı. İkinci başkan Ali Ademoğlu imza töreninde yaptığı konuşmada scout ekibinin uzun süredir takip ettiği, gelecek vaat eden yetenekli bir oyuncuyu Bursaspor'a kazandırmaktan dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.Ademoğlu, "Scout ekibimiz tarafından uzun süredir takip edilen ve birçok önde gelen kulübün peşinde koştuğu Ozan Can ile beraberiz. Ozan 1998 doğumlu ve Hollanda'da yetişmiş genç bir arkadaşımız. Feyenoord altyapısında oynuyordu. Dün de Azerbaycan Ümit Milli takımı ile Ümit Milli takımımıza karşı oynadı. Hem kabiliyet hem de prosedür olarak inşallah A Milli takımda forma giyebilecek durumda. Scout ekiplerimizin büyük çalışması neticesinde Ozan Can ile 4 yıllık anlaşma yaptık. Sözleşmesi 1 Temmuz 2017 tarihi ile geçerli olacak. Birçok kulüp belki şu an bize karşı kızabilir ama önemli bir iş yapıldı. Bursaspor'a önemli bir oyuncunun kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.Genç yetenek Ozan Can Kökcü ise Bursaspor'a imza attığı bugünü asla unutmayacağını belirttiği konuşmasında, "Büyük bir kulüp için imza attım. İnşallah bu formayı uzun yılar giyebilirim. Küçük yaşlardan beri Bursaspor'u yakından takip ediyorum. 2010 yılındaki şampiyonluğu hatırlıyorum. Futbol altyapısı olarak Hollanda'da Groningen'de 5 yıl oynadım. Bu sezon Feyenoord beni transfer etti. Ofansif orta saha oyuncusuyum. Teknik ve hızlı bir oyun stilim var. İnşallah uzun yıllar Bursaspor'a faydalı olurum. Groningen'de hocam Türkiye'de daha önce futbol oynamış Van Gobbel'di. Kendisine Türk futbolunu sordum. Kendisi bana "Çok çalışırsan iyi yerlere gelebilirsin" dedi. Benim de seçimim Bursaspor oldu. Bursaspor'da en çok beğendiğim isim kaptan Pablo Martin Batalla. Çok iyi bir futbolcu" diye konuştu.