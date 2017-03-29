 Emre Mor'un menajeri F.Bahçe'yle görüştü – Fotomaç – 29 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Mart 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Emre Mor'un menajeri F.Bahçe'yle görüştü

    Emre Mor'un menajeri F.Bahçe'yle görüştü

    Emre Mor'un menajeri , Fenerbahçe İdari Menajeri ile birlikte maç izledi.

    Adı 3 büyüklerle anılan 19 yaşındaki genç yeteneğin menajerinin ile beraber maç izlemesiyle Fenerbahçe büyük bir hamle yaptı.

    İKİ MENAJER BERABER MAÇ İZLEDİ
    Türkiye U21 ve Azerbaycan U21 takımları arasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmada Emre Mor'un menajeri ve Fenerbahçe İdari Menajeri Hasan Çetinkaya bir araya geldi.

    1. 29 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:23
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Emre Mor'un menajeri F.Bahçe'yle görüştü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.