Emre Mor'un menajeri F.Bahçe'yle görüştü
Emre Mor'un menajeri Muzzi Özcan, Fenerbahçe İdari Menajeri Hasan Çetinkaya ile birlikte maç izledi.
Adı 3 büyüklerle anılan 19 yaşındaki genç yeteneğin menajerinin Hasan Çetinkaya ile beraber maç izlemesiyle Fenerbahçe büyük bir hamle yaptı.
İKİ MENAJER BERABER MAÇ İZLEDİ
Türkiye U21 ve Azerbaycan U21 takımları arasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmada Emre Mor'un menajeri Muzzi Özcan ve Fenerbahçe İdari Menajeri Hasan Çetinkaya bir araya geldi.
- 29 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:23
- Kazananı (VAR) belirledi
Toplam 4
Yorum
super ligde hic bekletilmeden uygulamaya gecmesi l onumuzdeki sezondan itibaren tff hemen uygulamaya koysun. Seyirci icinde orta hakem ayni amerikan futbolundaki gibi duyurusunu yapsin.
- Kazananı (VAR) belirledi
Toplam 4
Yorum
Atillas-BJK Var Aracının frekansına girmek isteyebilecek fanatik hackerlar hazır mı ?
- ''Kiralama durumumuz olabilir''
Toplam 10
Yorum
FUTBOL USA FB VE BJK FATIH TERIME DUA ETSIN EMRE MOR'U KESFETTI DORTMUND 'A GITMESINI SAGLADI, EMRE KOYU GS'LI AMA DURSUN ISE YARAMIYANLARI ALIYOR.
Emre Mor'un menajeri F.Bahçe'yle görüştü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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