 Emenike sezon sonunu bekliyor – Fotomaç – 29 Mart 2017
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    29 Mart 2017, Çarşamba
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    sezon sonunu bekliyor

    Emenike sezon sonunu bekliyor
    'de verilen iki günlük izinde İngiltere'ye uçup Championship takımı (bizdeki karşılığı TFF 1. Lig) Fulham'la görüştüğü iddia edilen Emenike, sezon sonunu işaret etti. 1 yıl daha kontratı bulunduğunu hatırlatan Nijeryalı golcü, "Şartlara göre benim de vereceğim bir karar olacak" diye konuştu.
    1. 29 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:10
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