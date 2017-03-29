 ‘Daum hemen gönderilmeli’ – Fotomaç – 29 Mart 2017
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    29 Mart 2017, Çarşamba
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    hemen gönderilmeli’

    ‘Daum hemen gönderilmeli’
    'nı çalıştıran Daum eleştirilerin odağında. Romanya'nın Dünya Kupası elemelerinde 5 maç sonunda 6 puanla 4. sırada yer alması spor kamuoyunda büyük tepki çekti. Eski futbolcu Ciprian Marica, " bir an önce gönderilmeli. Takımın sahada ne yaptığı belli değil" dedi.
    1. 29 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:44
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