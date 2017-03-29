 Dar alanda çift kale – Fotomaç – 29 Mart 2017
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    29 Mart 2017, Çarşamba
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    Dar alanda çift kale

    Dar alanda çift kale
    , maçının hazırlıklarını dün sabah gerçekleştirdiği idmanla devam ettirdi. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan ve pas organizasyonlarıyla devam eden antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı.
    1. 29 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:06
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