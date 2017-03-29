Beni kupa ile emekli edin

Teknik Direktörü, dün'da futbolcularınayönelik bir konuşma yaptı.69 yaşındaki çalıştırıcı, ilk kezderken, kalan maçlardan enyüksek puanı almak zorunda olduklarınıhatırlattı. Advocaat, "Nerede olduğunuzun,hangi formayı giydiğinizin farkındaolun.Emekli oluyorum. Kariyerimi debir kupayla kapatmak istiyorum. Bununiçin tüm bilgi birikimimi kullanacağım.Bu yolda da bana kim en iyi şekilde yardımederse, kim benim kadar kupakazanmakisterse, yoluma bundan sonra onunladevam edeceğim" ifadelerini kullandı.Futbolcularına bir de nasihatte bulunan sarı-lacivertli hoca,ama sizlerin önünde daha çok uzun yıllar var. Yapmanız gerekenler var. Aileniz için, kendiniz için çok çalışmak zorundasınız. Kariyerinizi daha yukarılara taşımak sizin elinizde" diye konuştu. Bu arada yönetimin kalan haftalarda sık sık Samandıra'ya çıkarma yaparak en azından Ziraat Türkiye Kupası'nın kazanılması içinöğrenildi.