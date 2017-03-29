Beni kupa ile emekli edin
Sarı-lacivertli teknik direktör, “Emekli oluyorum. Kariyerimi de bir kupayla kapatmak istiyorum. Bunu başka isteyenler varsa, yoluma onlarla devam edeceğim” mesajı verdi.
YÖNETİMDEN DESTEK VAR
Futbolcularına bir de nasihatte bulunan sarı-lacivertli hoca, "Ben yolun sonuna geldim ama sizlerin önünde daha çok uzun yıllar var. Yapmanız gerekenler var. Aileniz için, kendiniz için çok çalışmak zorundasınız. Kariyerinizi daha yukarılara taşımak sizin elinizde" diye konuştu. Bu arada yönetimin kalan haftalarda sık sık Samandıra'ya çıkarma yaparak en azından Ziraat Türkiye Kupası'nın kazanılması için futbolculara destek vereceği öğrenildi.
- 29 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:43
- Kazananı (VAR) belirledi
Toplam 4
Yorum
super ligde hic bekletilmeden uygulamaya gecmesi l onumuzdeki sezondan itibaren tff hemen uygulamaya koysun. Seyirci icinde orta hakem ayni amerikan futbolundaki gibi duyurusunu yapsin.
- Kazananı (VAR) belirledi
Toplam 4
Yorum
Atillas-BJK Var Aracının frekansına girmek isteyebilecek fanatik hackerlar hazır mı ?
- ''Kiralama durumumuz olabilir''
Toplam 10
Yorum
FUTBOL USA FB VE BJK FATIH TERIME DUA ETSIN EMRE MOR'U KESFETTI DORTMUND 'A GITMESINI SAGLADI, EMRE KOYU GS'LI AMA DURSUN ISE YARAMIYANLARI ALIYOR.
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