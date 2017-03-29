 Beni kupa ile emekli edin – Fotomaç – 29 Mart 2017
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    29 Mart 2017, Çarşamba
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    Beni kupa ile emekli edin

    Beni kupa ile emekli edin

    Sarı-lacivertli teknik direktör, “Emekli oluyorum. Kariyerimi de bir kupayla kapatmak istiyorum. Bunu başka isteyenler varsa, yoluma onlarla devam edeceğim” mesajı verdi.

    Teknik Direktörü Dick Advocaat, dün Samandıra'da futbolcularına yönelik bir konuşma yaptı. 69 yaşındaki çalıştırıcı, ilk kez "Seneye ben yokum" derken, kalan maçlardan en yüksek puanı almak zorunda olduklarını hatırlattı. Advocaat, "Nerede olduğunuzun, hangi formayı giydiğinizin farkında olun. Size sunulan şartların keyfini çıkarın. Emekli oluyorum. Kariyerimi de bir kupayla kapatmak istiyorum. Bunun için tüm bilgi birikimimi kullanacağım. Bu yolda da bana kim en iyi şekilde yardım ederse, kim benim kadar kupa kazanmak isterse, yoluma bundan sonra onunla devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

    YÖNETİMDEN DESTEK VAR
    Futbolcularına bir de nasihatte bulunan sarı-lacivertli hoca, "Ben yolun sonuna geldim ama sizlerin önünde daha çok uzun yıllar var. Yapmanız gerekenler var. Aileniz için, kendiniz için çok çalışmak zorundasınız. Kariyerinizi daha yukarılara taşımak sizin elinizde" diye konuştu. Bu arada yönetimin kalan haftalarda sık sık Samandıra'ya çıkarma yaparak en azından Ziraat Türkiye Kupası'nın kazanılması için futbolculara destek vereceği öğrenildi.
    1. 29 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:43
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