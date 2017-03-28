 Volkan takıma katılıyor – Fotomaç – 28 Mart 2017
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    28 Mart 2017, Salı
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    Volkan takıma katılıyor

    Volkan takıma katılıyor
    Sakatlığı geçen ve kaleci antrenörü eşliğinde özel çalışan 'in bugünkü idmanda takıma katılacağı belirtildi. Kaptanın Karabük maçında görev almayacağı, en erken Kayserisspor'la oynanacak kupa maçında kaleye geçeceği bildirildi.
    1. 28 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:53
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