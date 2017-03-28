Sağa Juanfran!
İSpanyollara göre F.Bahçe, Emre Çolak'ın takım arkadaşı ile anlaştı. Deportivo’da kiralık oynayan 28 yaşındaki sağ bekin, Kanarya’nın uzun vadeli kontrat önerisini kabul ettiği belirtildi. Watford’un Juanfran’ın satışına sıcak baktığı, transferin 2 milyon euro’ya bitebileceği ifade edildi.
BARÇA DA İLGİLENDİ
Aleix Vidal'in sezonu kapatması sonrası Barcelona için de adı geçen Juanfran Moreno'nun bonservisinin 2 milyon euro civarında olduğu ve bu rakamın Fenerbahçe'nin Finansal Fair Play kısıtlaması nedeniyle sıkıntı yaratmayacağı kaydedildi. Juanfran'ın bonservisini elinde bulunduran İngiliz ekibi Watford'un da oyuncuyu satmaya sıcak baktığı haberin detaylarında yer buldu.
6 ASİST YAPTI
Deportivo'nun bu sezon en çok forma giyen ismi olan Juanfran, kariyerinde daha önce Getafe, Villarreal, Real Madrid gibi kulüplerin altyaplarında görev yaptıktan sonra Real Betis, Watford ve son olarak Deportivo'da oynadı. Juanfran, La Liga ve Kral Kupası'nda bu sezon 29 maçta 6 asist yaptı.
- 28 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 01:43
- Gençlik ateşi!
Toplam 1
Yorum
Ahmet Can Bu kadar gencin alındığı yerde ki bazıları artık gençlikten çıkmış. Yusuf Yazıcının alınmamasını çok saçma buluyorum. Yusuf bu takımda oynar
- Wesley Sneijder Galaxy yolunda
Toplam 16
Yorum
Neriman Chedjou, De Jong, Sneijder 33 Yaşındaki bu Oyuncular Acilen gönderilmeli.. Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Emre Akbaba, Cengiz Ünder, Enes Ünal...
- Tolga Zengin çok moralsiz
Toplam 24
Yorum
Dmn30 Bakn beyler bjk tarftarlaridn 100 kisye sorsn tolga gondrilsin mi 80/90 u gondrilsin der bjk kalitesinde deglsin tolga szn snu git be abi.
Sağa Juanfran! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.