 Sağa Juanfran! – Fotomaç – 28 Mart 2017
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    28 Mart 2017, Salı
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    Sağa !

    Sağa Juanfran!

    İSpanyollara göre F.Bahçe, Emre Çolak'ın takım arkadaşı ile anlaştı. ’da kiralık oynayan 28 yaşındaki sağ bekin, Kanarya’nın uzun vadeli kontrat önerisini kabul ettiği belirtildi. Watford’un ’ın satışına sıcak baktığı, transferin 2 milyon euro’ya bitebileceği ifade edildi.

    için İspanya'dan sürpriz bir transfer iddiası geldi. La Coruna kulübünün bölgesi Galiçya merkezli gazete La Voz'un haberine göre sarı-lacivertliler, Emre Çolak'ın Deportivo'dan takım arkadaşı Moreno ile anlaştı. Fenerbahçe'nin Juanfran'a uzun vadeli bir kontrat önerdiği, 28 yaşındaki sağ bekin de kariyerinin son büyük sözleşme fırsatını kaçırmak istemediği için sarı-lacivertli takıma sıcak baktığı ileri sürüldü.

    BARÇA DA İLGİLENDİ
    Aleix Vidal'in sezonu kapatması sonrası Barcelona için de adı geçen Juanfran Moreno'nun bonservisinin 2 milyon euro civarında olduğu ve bu rakamın Fenerbahçe'nin Finansal Fair Play kısıtlaması nedeniyle sıkıntı yaratmayacağı kaydedildi. Juanfran'ın bonservisini elinde bulunduran İngiliz ekibi Watford'un da oyuncuyu satmaya sıcak baktığı haberin detaylarında yer buldu.

    6 ASİST YAPTI
    Deportivo'nun bu sezon en çok forma giyen ismi olan Juanfran, kariyerinde daha önce Getafe, Villarreal, Real Madrid gibi kulüplerin altyaplarında görev yaptıktan sonra Real Betis, Watford ve son olarak Deportivo'da oynadı. Juanfran, La Liga ve Kral Kupası'nda bu sezon 29 maçta 6 asist yaptı.
    1. 28 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:43
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