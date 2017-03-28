 Persie’nin intikamı! – Fotomaç – 28 Mart 2017
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    28 Mart 2017, Salı
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    Persie’nin intikamı!

    Persie’nin intikamı!

    , iki günlük iznin ardından önceki akşam ülkesinden İstanbul'a döndü.

    Sarı-lacivertli yıldız, Schilpoll Havalimanı'nda beklerken, twitter'dan "Saat 20.30, ben hâlâ buradayım" mesajını gönderdi. Mesaj ise Hollanda Milli Takımı'ndan kovulan Danny Blind'eydi. Blind, RvP'nin yerine sürekli kadroya çağırdığı Vincent Janssen için, "Ne zaman arasam burada" demişti.

    1. 28 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:54
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