Kjaer ve Sow müjdesi

Milli takımlarında sakatlanan Simon Kjaer ile Sow'un durumlarının ciddi olmadığı bildirildi. İki oyuncu da Karabük maçında sahada olacak. Danimarka'nın Romanya ile 0-0 berabere kaldığı karşılaşmada alnına dirsek darbesi alan ve devrede çıkmak zorunda kalan Kjaer, "Başım döndü, bu yüzden oyuna geri dönemedim" dedi.