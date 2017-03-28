 Kjaer ve Sow müjdesi – Fotomaç – 28 Mart 2017
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    28 Mart 2017, Salı
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    Kjaer ve müjdesi

    Kjaer ve Sow müjdesi
    Milli takımlarında sakatlanan Simon Kjaer ile Sow'un durumlarının ciddi olmadığı bildirildi. İki oyuncu da Karabük maçında sahada olacak. Danimarka'nın Romanya ile 0-0 berabere kaldığı karşılaşmada alnına dirsek darbesi alan ve devrede çıkmak zorunda kalan Kjaer, "Başım döndü, bu yüzden oyuna geri dönemedim" dedi.
    1. 28 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:05
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