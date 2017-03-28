Fenerbahçe'de top futbolcularda
Fenerbahçe'nin ligde şampiyonluk şansından uzaklaşmasının ardından en büyük hedef Türkiye Kupası ve bu kupayı kazanarak Avrupa Kupası'na rahat gitmek oldu.
Hollanda'dan dönerek takıma ilk idmanı Pazartesi günü yaptıran Advocaat, futbolculara hitap ederek; "Ben yolun sonuna geldim. Sezon sonunda buradan ayrılıyorum. Ama sizlerin önünde daha çok uzun yıllar var. Yapmanız gerekenler var. Aileniz için , kendiniz için çok çalışmak zorundasınız. Kariyerinizi daha yukarılara taşımak sizin elinizde. Kalan maçları, hem ligde hem de kupada kazanarak size yakışanı yapın" şeklinde cümleler kurduğu belirtildi.
Yönetim de sezon sonuna kadar her hafta Samandıra'ya uğramayı ve futbolcular ile görüşmeyi planlarken, ilk olarak takım kaptanları vasıtasıyla futbolculara şu mesaj yolladı: "Herşeyden önce yüreğiniz ile oynayın ve mutlaka takımın bu sezon Avrupa'da olmasını sağlayın. Ama ligde üst sıraya çıkarak ama Türkiye Kupası'nı kazanarak... Karabük'ten itibaren kalan maçları almak sizin elinizde."
- 28 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 11:58
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Toplam 4
Yorum
YORUM SİZ KENDİNİZİ KANDIRIYORSUNUZ ...FİFA YA GİDİLECEK...SUÇ VAR CEZA YOK.FİFA BUNU TEMİZLER...
- Gençlik ateşi!
Toplam 11
Yorum
qwerty TERIM'IM GENCLERI GELIYOR.
- MP Arena 15 yıl Fırtına’nın
Toplam 2
Yorum
Gs Bu nasıl saçma iştir arkadaş kendine stad yapıyosun 15 yıl süreli kiracı oluyosun oda yetmezmiş gibi dünyanın parasını ödüyosun.
Fenerbahçe'de top futbolcularda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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