 Fener, Neymar’ın idolünü kovmuş! – Fotomaç – 28 Mart 2017
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    28 Mart 2017, Salı
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    Fener, ’ın idolünü kovmuş!

    Fener, Neymar’ın idolünü kovmuş!

    Barcelonalı , Brezilya Milli Takım kampında 'la olan fotoğrafını instagram hesabından paylaştı.

    , antrenmanda çekilmiş karenin altına, "11-12 yaşımda olduğum günleri hatırlıyorum. Diego ve Robinho'nun hiçbir maçını kaçırmazdım. Şimdi idolümle aynı sahada, yan yanayım" yazdı. F.Bahçe'nin istemediği Diego Ribas, Flamengo'daki performansıyla yeniden milli takıma seçilmişti. Ribas 32, Neymar ise 25 yaşında.

    1. 28 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:21
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