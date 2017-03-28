Erdinç için yarış

Schalke altyapısında oynayan ve aynı zamanda Almanya genç milli takımlarında görev yapan Erdinç Karakaş'ın F.Bahçe, Beşiktaş ve G.Saray'ın radarında olduğu belirtildi. Alman basını, Werder Bremen'in de 19 yaşındaki sol beki kadrosuna katmak için harekete geçtiğini yazdı. 19 yaşındaki Erdinç, Schalke genç takımında bu sezon 2 gol attı. Asıl mevkisi sol bek olan Erdinç, savunmanın ortasında da oynayabiliyor.