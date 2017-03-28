Emre Mor'un menajeri F.Bahçe'yle görüştü
Emre Mor'un menajeri Muzzi Özcan, Fenerbahçe İdari Menajeri Hasan Çetinkaya ile birlikte maç izledi.
Adı 3 büyüklerle anılan 19 yaşındaki genç yeteneğin menajerinin Hasan Çetinkaya ile beraber maç izlemesiyle Fenerbahçe büyük bir hamle yaptı.
İKİ MENAJER BERABER MAÇ İZLEDİ
Türkiye U21 ve Azerbaycan U21 takımları arasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmada Emre Mor'un menajeri Muzzi Özcan ve Fenerbahçe İdari Menajeri Hasan Çetinkaya bir araya geldi.
- 28 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 21:18
- Tudor 7 transfer istedi
Toplam 28
Yorum
Murat kardeş sesli güldüm
- Tudor 7 transfer istedi
Toplam 28
Yorum
Murat Orda Alli yazarken umarım Dele Alli den bahsetmiyorsundur o adamı Real Madrid istiyor
- Beşiktaş, Gençlerbirliği'ne hazırlanıyor
Toplam 1
Yorum
hıhı hazırlanmanıza gerek yok tff yardım ediyor
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