Dönüşte takılıyor

Milli maç dönüşleri Fenerbahçe'ye yaramıyor.

Sarı-lacivertliler, bu sezon milli maç aralarından sonra oynadığı 3 lig mücadelesinden 1 yenilgi (1-0; Bursa), 1 beraberlik (1-1; Alanyaspor), 1 galibiyet (2-0; Galatasaray) elde etti. 9 futbolcusunu milli takımlara veren Kanarya, milli maçların ardından bu hafta sonu ise deplasmanda Karabükspor'la zorlu bir karşılaşmaya çıkacak.