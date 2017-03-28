 Dönüşte takılıyor – Fotomaç – 28 Mart 2017
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    28 Mart 2017, Salı
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    Dönüşte takılıyor

    Dönüşte takılıyor

    Milli maç dönüşleri 'ye yaramıyor.

    Sarı-lacivertliler, bu sezon milli maç aralarından sonra oynadığı 3 lig mücadelesinden 1 yenilgi (1-0; Bursa), 1 beraberlik (1-1; Alanyaspor), 1 galibiyet (2-0; Galatasaray) elde etti. 9 futbolcusunu milli takımlara veren Kanarya, milli maçların ardından bu hafta sonu ise deplasmanda Karabükspor'la zorlu bir karşılaşmaya çıkacak.
    1. 28 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:55
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