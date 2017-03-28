 Cornelius’a takip – Fotomaç – 28 Mart 2017
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    28 Mart 2017, Salı
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    Cornelius’a takip

    Cornelius’a takip
    'nin Kopenhag'ın golcüsü Andreas Cornelius'u takibe aldığı iddia edildi. 1.93'lük forveti Romanya-Danimarka maçında yönetimin görevlendirdiği bir yetkilinin izlediği belirtiliyor. Kafa hakimiyeti ile tanınan 24 yaşındaki Cornelius bu sezon 16 gol, 6 asiste imza attı. Andreas'ın 11 kez giydiği Danimarka formasıyla da 3 golü var.
    1. 28 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:08
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