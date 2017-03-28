'Beraatler onansın'
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan nihai karar öncesi flaş talep: F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve yöneticiler hakkında verilen beraat kararı ile ilgili tebliğname tamamlandı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, kararın onanması talebiyle dosyayı Yargıtay 5. Ceza Dairesi’ne gönderdi.
Tebliğnamede önemli değerlendirmeler olduğunu belirten Avukat Abdurrahim Erol, karar hakkında şu değerlendirmeyi yaptı:
"Öncelikle beraat kararının usul ve yasaya uygun olduğuna dair görüş beyan edildi. Ayrıca önceki mahkumiyet kararına esas alınan delillerin hukuka uygun olarak kabul edilemeyeceği ve bunların delil vasfının olmadığına dair de hukuki bir tespitte bulunulup, beraat kararının onanması gerektiği yönünde hukuki görüş sunuldu. Bundan sonraki sürecin de olumlu sonuçlanacağını ümit ediyoruz."
SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
Avukat Abdurrahim Erol, bundan sonraki süreçle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: "Yargıtay 5. Ceza Dairesi bu tebliğnameyi dosyanın tarafı olan kişilere ve vekillere tebliğ edecek. Şahıslar bu tebliğnameyle ilgili lehte ve aleyhte olan görüşlerini beyan etme hakkına sahipler. Bu süreç tamamlandıktan sonra daire iş yükünü de dikkate alarak dosyayı incelemeye alacak. Bu 1 seneye yakın bir zaman alabilir ama bu mutlak bağlayıcı bir süre değil. Yargıtay 5. Ceza Dairesi dosyayı daha erken bir sürede de incelemeye alıp karar verebilir
'BU ÇOK ÖNEMLİ BİR ADIM'
F.Bahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu çok önemli bir adım ama tabii esas kararı Yargıtay 5. Ceza Dairesi verecek. Oradan çıkacak karar da inşallah bu kadar olumlu olacak. Biz o kararla bu süreci, ceza yargılaması açısından sonuçlandırmış olacağız" şeklinde konuştu. Kulüp genel sekreteri Mahmut Uslu ise, "Bu çok önemli bir adım" ifadesini kullandı.
- 28 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 02:29
- Gençlik ateşi!
Toplam 1
Yorum
Ahmet Can Bu kadar gencin alındığı yerde ki bazıları artık gençlikten çıkmış. Yusuf Yazıcının alınmamasını çok saçma buluyorum. Yusuf bu takımda oynar
- Wesley Sneijder Galaxy yolunda
Toplam 16
Yorum
Neriman Chedjou, De Jong, Sneijder 33 Yaşındaki bu Oyuncular Acilen gönderilmeli.. Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Emre Akbaba, Cengiz Ünder, Enes Ünal...
- Tolga Zengin çok moralsiz
Toplam 24
Yorum
Dmn30 Bakn beyler bjk tarftarlaridn 100 kisye sorsn tolga gondrilsin mi 80/90 u gondrilsin der bjk kalitesinde deglsin tolga szn snu git be abi.
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