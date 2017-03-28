 ''Beni alın'' – Fotomaç – 28 Mart 2017
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    28 Mart 2017, Salı
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    ''Beni alın''

    ''Beni alın''
    İngiliz Get West London internet sitesi, Fulham'ın F.Bahçe'nin kulüp aradığı Emenike'yle ilgilendiği istediğini yazdı. Haberde, milli maç haftasında Londra'ya gelen Nijeryalı oyuncunun, 'ın hocası Slavisa Jokanovic ile görüşerek, "Beni alın" dediği aktarıldı. Görüşmenin olumlu geçtiği bildirildi.
    1. 28 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:03
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