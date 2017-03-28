Advocaat’ın sinirleri bozuldu
1 hafta tatilin ardından görevinin başına dönen Advocaat, takımının halini görünce esip gürledi.
ALPER VE SALİH FIRÇAYI YEDİ!
Emenike'nin sonradan oyuna dahil olduğu çift kalede bir gol atan Van Persie, Karabük maçı için ilk 11'e göz kırparken, Alper ve Salih, Advocaat'tan fırçayı yedi!
Emre BOL
- 28 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 02:11
- Gençlik ateşi!
Toplam 1
Yorum
Ahmet Can Bu kadar gencin alındığı yerde ki bazıları artık gençlikten çıkmış. Yusuf Yazıcının alınmamasını çok saçma buluyorum. Yusuf bu takımda oynar
- Wesley Sneijder Galaxy yolunda
Toplam 16
Yorum
Neriman Chedjou, De Jong, Sneijder 33 Yaşındaki bu Oyuncular Acilen gönderilmeli.. Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Emre Akbaba, Cengiz Ünder, Enes Ünal...
- Tolga Zengin çok moralsiz
Toplam 24
Yorum
Dmn30 Bakn beyler bjk tarftarlaridn 100 kisye sorsn tolga gondrilsin mi 80/90 u gondrilsin der bjk kalitesinde deglsin tolga szn snu git be abi.
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