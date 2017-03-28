Advocaat’ın sinirleri bozuldu

1 hafta tatilin ardından görevinin başına dönen Advocaat, takımının halini görünce esip gürledi.

Milli aradan faydalanıp ülkesinde 1 hafta tatil yapan Dick Advocaat, dün döndü ve takımın başında idmana çıktı. Ancak sarı-lacivertli teknik direktör oldukça sinirliydi. U21 takımı ile yapılan çift kale maçta futbolcularını istediği seviyede bulamayan Advocaat, esti gürledi! "Milli aralarda hep aynı şey oluyor. Hep geriye gidiyorsunuz" diyerek takımını azarladı. Tecrübeli çalıştırıcı, en çok da Alper Potuk ve Salih Uçan'a tepki gösterdi.



ALPER VE SALİH FIRÇAYI YEDİ!

Emenike'nin sonradan oyuna dahil olduğu çift kalede bir gol atan Van Persie, Karabük maçı için ilk 11'e göz kırparken, Alper ve Salih, Advocaat'tan fırçayı yedi!





Emre BOL