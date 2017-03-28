Advocaat milli takıma!

Hollanda basını, sezon sonunda teknik adamlığa nokta koyacağını açıklayan Dick Advocaat'ı milli takıma aday gösterdi! Bulgaristan yenilgisi sonrası istifa eden Danny Blind'in yerine kimin geçeceği ile ilgili düzenlenen ankette Advocaat'a yüzde 3 oy çıktı. Louis Van Gaal yüzde 22 oyla ankette birinci olurken, Frank de Boer yüzde 18 oyla ikinci sırada yer aldı.