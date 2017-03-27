 U17’ler 2-0 kazandı – Fotomaç – 27 Mart 2017
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    27 Mart 2017, Pazartesi
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    U17’ler 2-0 kazandı

    U17’ler 2-0 kazandı
    Fenerbahçe, U17 Gençlik Gelişim Ligi'nin 28. haftasında karşılaştığı Sarıyer'i 2-0 yendi. Dereağzı Tesisleri'ndeki karşılaşmada golleri Ömer ve Kerem kaydetti. Sarı-lacivertlilerin U16 takımı ise konuk ettiği Sarıyer'e 1-0'lık skorla mağlup oldu.
    1. 27 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:36
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