U17’ler 2-0 kazandı

Fenerbahçe, U17 Gençlik Gelişim Ligi'nin 28. haftasında karşılaştığı Sarıyer'i 2-0 yendi. Dereağzı Tesisleri'ndeki karşılaşmada golleri Ömer ve Kerem kaydetti. Sarı-lacivertlilerin U16 takımı ise konuk ettiği Sarıyer'e 1-0'lık skorla mağlup oldu.