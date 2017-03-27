U17’ler 2-0 kazandı
Fenerbahçe, U17 Gençlik Gelişim Ligi'nin 28. haftasında karşılaştığı Sarıyer'i 2-0 yendi. Dereağzı Tesisleri'ndeki karşılaşmada golleri Ömer ve Kerem kaydetti. Sarı-lacivertlilerin U16 takımı ise konuk ettiği Sarıyer'e 1-0'lık skorla mağlup oldu.
- 27 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:36
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Cumhurbaşkanımız en büyük destekçimiz
Toplam 11
Yorum
.. bunada taraftar karar versın kımı izlemek istıyolarsa ona göre kural yapılsın bu ugulama şuan zarardan başka bişey getirmez.
- Cumhurbaşkanımız en büyük destekçimiz
Toplam 11
Yorum
.. iyice dibe vururuz yabancı yıldızlar varken stada gelmeyen seyırcı türk oyuncuları ızlemeye hiç gelmez kuralı degiştirmek buyuk şaçmalıktır
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