Simon Kjaer sakatlandı

Danimarka'nın Dünya Kupası Elemelerin'nde Romanya ile oynadığı maçta Simon Kjaer'den sakatlık haberi geldi. İlk yarının son dakikalarında alnına aldığı dirsek darbesiyle sakatlanan Fenerbahçeli futbolcu, kendisine yapılan tedavinin ardından ilk yarının sonuna kadar sargıyla oyuna devam etti. Maçın ikinci yarısına başlamayan Danimarkalı stoper yerini Zanka'ya bıraktı.

Adı son günlerde İngiltere Premier Lig devleriveile anılan, goal.com'un Fransa edisyonuna konuştu. Daha önce peş peşe yaptığı açıklamalarda Fenerbahçe'de kalacağının işaretlerini veren tecrübeli futbolcu, bu kez transfere değinmekten kaçınırken, daha çok'ndan bahsetti.Kjaer, "Üst düzey liglerde 300'ün üzerinde maç oynadım. Genç oyunculara birikimlerimi,. Danimarka'nın son Avrupa Şampiyonası'na katılamaması beni çok üzdü. TV karşısına geçip kanepede o maçları izlemek hiç keyifli değildi. Sahada olmayı,Şimdi Rusya'daki Dünya Kupası'nda yerimizi almak istiyoruz" dedi.



