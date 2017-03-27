Simon Kjaer sakatlandı
2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu maçında Romanya ile karşılaşan Danimarka'da Simon Kjaer, ilk yarının sonlarında yaşadığı sakatlık sonucu oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Danimarka'nın Dünya Kupası Elemelerin'nde Romanya ile oynadığı maçta Simon Kjaer'den sakatlık haberi geldi. İlk yarının son dakikalarında alnına aldığı dirsek darbesiyle sakatlanan Fenerbahçeli futbolcu, kendisine yapılan tedavinin ardından ilk yarının sonuna kadar sargıyla oyuna devam etti. Maçın ikinci yarısına başlamayan Danimarkalı stoper yerini Zanka'ya bıraktı.FRANSIZ BASININA KONUŞTU
Adı son günlerde İngiltere Premier Lig devleri Chelsea ve Arsenal ile anılan Simon Kjaer, goal.com'un Fransa edisyonuna konuştu. Daha önce peş peşe yaptığı açıklamalarda Fenerbahçe'de kalacağının işaretlerini veren tecrübeli futbolcu, bu kez transfere değinmekten kaçınırken, daha çok Danimarka Milli Takımı'ndan bahsetti.
OTURMAK KEYİFSİZDİ
Kjaer, "Üst düzey liglerde 300'ün üzerinde maç oynadım. Genç oyunculara birikimlerimi, deneyimlerimi aktaracak tecrübe edindim. Danimarka'nın son Avrupa Şampiyonası'na katılamaması beni çok üzdü. TV karşısına geçip kanepede o maçları izlemek hiç keyifli değildi. Sahada olmayı, orada mücadele etmeyi isterdim. Şimdi Rusya'daki Dünya Kupası'nda yerimizi almak istiyoruz" dedi.
- 27 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:38
- Cumhurbaşkanımız en büyük destekçimiz
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Yorum
.. bunada taraftar karar versın kımı izlemek istıyolarsa ona göre kural yapılsın bu ugulama şuan zarardan başka bişey getirmez.
- Cumhurbaşkanımız en büyük destekçimiz
Toplam 11
Yorum
.. iyice dibe vururuz yabancı yıldızlar varken stada gelmeyen seyırcı türk oyuncuları ızlemeye hiç gelmez kuralı degiştirmek buyuk şaçmalıktır
Simon Kjaer sakatlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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