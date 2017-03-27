 'Roma'n piyangosu' – Fotomaç – 27 Mart 2017
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    27 Mart 2017, Pazartesi
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    ''n piyangosu'

    'Roma'n piyangosu'

    ’nın, ’nin göndermeyi planladığı Roman Neustadter’i almak istediği iddia edildi. Çizme basınına göre teklif sezon sonunda yapılacak.

    Sezon başında transfer edilen ancak istenen verim alınamayan ve sezon sonu elden çıkarılması düşünen Rus futbolcu Roman Neustadter için İtalyan basınında flaş bir iddia gündeme geldi. Buna göre Çizme'nin köklü takımlarından Roma'nın, 29 yaşındaki oyuncuyu sezon sonu kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. Bu iddianın sahibi ise ülkenin önde gelen gazetelerinden Corriere dello Sport...

    HOCANIN GÖZDESİ
    Gazete, defansının önemli isimlerinden Kostas Manolas'ın İnter'e gitme ihtimalinden bahsederek, olası bir ayrılık durumunda Yunan stoperin yerine Neustadter'in alınacağı bilgisini paylaştı. Haberde teknik direktör Luciano Spalletti'nin de Rus Milli Takımı'ndan izlediği savunmacıyı çok istediği detayına yer verildi.

    LiSTEDE İLK SIRADA
    Roman Neustadter'in, Sassuolo'lu Francesco Acerbi ve Benfica'lı Victor Lindelof'tan oluşan 3 kişilik listede başı çektiği kaydedildi. Roma'nın teklif yapmaya hazırlandığı ve sezon sonunda Fenerbahçe'nin kapısını çalacağının da altı çizildi.

    SADECE 15 MAÇA ÇIKTI
    Bundesliga ekibi Schalke'den bonservis bedeli ödenmeden alınan Neustadter, formasıyla Süper Lig'de sadece 15 maça çıkabildi ve 852 dakika sahada kaldı. Roman gol veya asist katkısında bulunamadı. Rus futbolcu, Advocaat tarafından zaman zaman ön bileroda da görevlendirildi.
    1. 27 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:25
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