'Roma'n piyangosu'
Roma’nın, Fenerbahçe’nin göndermeyi planladığı Roman Neustadter’i almak istediği iddia edildi. Çizme basınına göre teklif sezon sonunda yapılacak.
Sezon başında transfer edilen ancak istenen verim alınamayan ve sezon sonu elden çıkarılması düşünen Rus futbolcu Roman Neustadter için İtalyan basınında flaş bir iddia gündeme geldi. Buna göre Çizme'nin köklü takımlarından Roma'nın, 29 yaşındaki oyuncuyu sezon sonu kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. Bu iddianın sahibi ise ülkenin önde gelen gazetelerinden Corriere dello Sport...
HOCANIN GÖZDESİ
Gazete, Roma defansının önemli isimlerinden Kostas Manolas'ın İnter'e gitme ihtimalinden bahsederek, olası bir ayrılık durumunda Yunan stoperin yerine Neustadter'in alınacağı bilgisini paylaştı. Haberde teknik direktör Luciano Spalletti'nin de Rus Milli Takımı'ndan izlediği savunmacıyı çok istediği detayına yer verildi.
LiSTEDE İLK SIRADA
Roman Neustadter'in, Sassuolo'lu Francesco Acerbi ve Benfica'lı Victor Lindelof'tan oluşan 3 kişilik listede başı çektiği kaydedildi. Roma'nın teklif yapmaya hazırlandığı ve sezon sonunda Fenerbahçe'nin kapısını çalacağının da altı çizildi.
SADECE 15 MAÇA ÇIKTI
Bundesliga ekibi Schalke'den bonservis bedeli ödenmeden alınan Neustadter, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de sadece 15 maça çıkabildi ve 852 dakika sahada kaldı. Roman gol veya asist katkısında bulunamadı. Rus futbolcu, Advocaat tarafından zaman zaman ön bileroda da görevlendirildi.
HOCANIN GÖZDESİ
Gazete, Roma defansının önemli isimlerinden Kostas Manolas'ın İnter'e gitme ihtimalinden bahsederek, olası bir ayrılık durumunda Yunan stoperin yerine Neustadter'in alınacağı bilgisini paylaştı. Haberde teknik direktör Luciano Spalletti'nin de Rus Milli Takımı'ndan izlediği savunmacıyı çok istediği detayına yer verildi.
LiSTEDE İLK SIRADA
Roman Neustadter'in, Sassuolo'lu Francesco Acerbi ve Benfica'lı Victor Lindelof'tan oluşan 3 kişilik listede başı çektiği kaydedildi. Roma'nın teklif yapmaya hazırlandığı ve sezon sonunda Fenerbahçe'nin kapısını çalacağının da altı çizildi.
SADECE 15 MAÇA ÇIKTI
Bundesliga ekibi Schalke'den bonservis bedeli ödenmeden alınan Neustadter, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de sadece 15 maça çıkabildi ve 852 dakika sahada kaldı. Roman gol veya asist katkısında bulunamadı. Rus futbolcu, Advocaat tarafından zaman zaman ön bileroda da görevlendirildi.
- 27 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:25
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Cumhurbaşkanımız en büyük destekçimiz
Toplam 11
Yorum
.. bunada taraftar karar versın kımı izlemek istıyolarsa ona göre kural yapılsın bu ugulama şuan zarardan başka bişey getirmez.
- Cumhurbaşkanımız en büyük destekçimiz
Toplam 11
Yorum
.. iyice dibe vururuz yabancı yıldızlar varken stada gelmeyen seyırcı türk oyuncuları ızlemeye hiç gelmez kuralı degiştirmek buyuk şaçmalıktır
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