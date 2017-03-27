Meireles yine boşta kaldı
F.Bahçe'den ayrıldıktan sonra boşta kalan Meireles'in Brezilya'ya gideceği haberleri çıkmıştı ancak Portekizli oyuncuya bu kapı da kapandı. Adının anıldığı Sport Recife kulübü başkan yardımcısı Gustavo Dubeux, "Şu an böyle bir transfer gündemimizde yok" dedi.
- 27 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:16
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Cumhurbaşkanımız en büyük destekçimiz
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Yorum
.. bunada taraftar karar versın kımı izlemek istıyolarsa ona göre kural yapılsın bu ugulama şuan zarardan başka bişey getirmez.
- Cumhurbaşkanımız en büyük destekçimiz
Toplam 11
Yorum
.. iyice dibe vururuz yabancı yıldızlar varken stada gelmeyen seyırcı türk oyuncuları ızlemeye hiç gelmez kuralı degiştirmek buyuk şaçmalıktır
Meireles yine boşta kaldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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