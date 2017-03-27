 Meireles yine boşta kaldı – Fotomaç – 27 Mart 2017
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    27 Mart 2017, Pazartesi
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    yine boşta kaldı

    Meireles yine boşta kaldı
    F.Bahçe'den ayrıldıktan sonra boşta kalan 'in Brezilya'ya gideceği haberleri çıkmıştı ancak Portekizli oyuncuya bu kapı da kapandı. Adının anıldığı Sport Recife kulübü başkan yardımcısı Gustavo Dubeux, "Şu an böyle bir transfer gündemimizde yok" dedi.
    1. 27 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:16
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