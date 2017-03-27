 Karabük’e RvP – Fotomaç – 27 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Mart 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Karabük’e RvP

    Karabük’e RvP

    Fernandao’nun kolunu kırıp sezonu kapattığı F.Bahçe’de Karabük’te kimin forvette oynayacağı belirsizliğini korurken, favori.

    Ligde cumartesi günü Karabükspor'la deplasmanda karşılaşacak olan 'de bundan sonra hiçbir maçta puan kaybına tahammül yok. Hafta boyunca, milli takımlarına giden 9 futbolcudan mahrum çalışan sarı-lacivertli ekip, eksikler nedeniyle verimli taktik çalışmalar yapamadı.

    Formsuzluklar ve eksikler de Kanarya'nın belini kırıyor. Forvette ise sıkıntı daha büyük. torku Konyaspor maçında kolunu kırıp sezonu kapatan Fernandao, Karabük'te yok. Emenike zaten kafasında sezonu çoktan kapattı! Moussa Sow da formsuz. Yedek kulübesinden çıkamayan Robin ise milli arada istekli bir görüntü sergiledi. Ligde 6 maçtır sonradan oyuna giren Hollandalı yıldızın Karabük'te ilk 11'de sahaya çıkma şansı bir hayli yüksek görünüyor.
    1. 27 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:20
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Karabük’e RvP haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.