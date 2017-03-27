Karabük’e RvP
Fernandao’nun kolunu kırıp sezonu kapattığı F.Bahçe’de Karabük’te kimin forvette oynayacağı belirsizliğini korurken, Van Persie favori.
Ligde cumartesi günü Karabükspor'la deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'de bundan sonra hiçbir maçta puan kaybına tahammül yok. Hafta boyunca, milli takımlarına giden 9 futbolcudan mahrum çalışan sarı-lacivertli ekip, eksikler nedeniyle verimli taktik çalışmalar yapamadı.
Formsuzluklar ve eksikler de Kanarya'nın belini kırıyor. Forvette ise sıkıntı daha büyük. torku Konyaspor maçında kolunu kırıp sezonu kapatan Fernandao, Karabük'te yok. Emenike zaten kafasında sezonu çoktan kapattı! Moussa Sow da formsuz. Yedek kulübesinden çıkamayan Robin Van Persie ise milli arada istekli bir görüntü sergiledi. Ligde 6 maçtır sonradan oyuna giren Hollandalı yıldızın Karabük'te ilk 11'de sahaya çıkma şansı bir hayli yüksek görünüyor.
Formsuzluklar ve eksikler de Kanarya'nın belini kırıyor. Forvette ise sıkıntı daha büyük. torku Konyaspor maçında kolunu kırıp sezonu kapatan Fernandao, Karabük'te yok. Emenike zaten kafasında sezonu çoktan kapattı! Moussa Sow da formsuz. Yedek kulübesinden çıkamayan Robin Van Persie ise milli arada istekli bir görüntü sergiledi. Ligde 6 maçtır sonradan oyuna giren Hollandalı yıldızın Karabük'te ilk 11'de sahaya çıkma şansı bir hayli yüksek görünüyor.
- 27 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:20
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Cumhurbaşkanımız en büyük destekçimiz
Toplam 11
Yorum
.. bunada taraftar karar versın kımı izlemek istıyolarsa ona göre kural yapılsın bu ugulama şuan zarardan başka bişey getirmez.
- Cumhurbaşkanımız en büyük destekçimiz
Toplam 11
Yorum
.. iyice dibe vururuz yabancı yıldızlar varken stada gelmeyen seyırcı türk oyuncuları ızlemeye hiç gelmez kuralı degiştirmek buyuk şaçmalıktır
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