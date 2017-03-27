‘Harika bir deneyim bu’
Devre arasında kiralık olarak geldiği Fenerbahçe'de aradığı ortamı bulamayan Karavaiev, her şeye rağmen İstanbul'da harika bir deneyim yaşadığını söyledi. Ukraynalı futbolcu, "Güzel bir şehirde, iyi insanlar arasında günlerimi geçiriyorum. Sezon sonunda ise ayrılık gözüküyor" ifadelerini kullandı.
- 27 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:37
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Cumhurbaşkanımız en büyük destekçimiz
Toplam 11
Yorum
.. bunada taraftar karar versın kımı izlemek istıyolarsa ona göre kural yapılsın bu ugulama şuan zarardan başka bişey getirmez.
- Cumhurbaşkanımız en büyük destekçimiz
Toplam 11
Yorum
.. iyice dibe vururuz yabancı yıldızlar varken stada gelmeyen seyırcı türk oyuncuları ızlemeye hiç gelmez kuralı degiştirmek buyuk şaçmalıktır
‘Harika bir deneyim bu’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.