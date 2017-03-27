 ‘Harika bir deneyim bu’ – Fotomaç – 27 Mart 2017
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HEPSİ
    27 Mart 2017, Pazartesi
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    ‘Harika bir deneyim bu’

    ‘Harika bir deneyim bu’
    Devre arasında kiralık olarak geldiği 'de aradığı ortamı bulamayan , her şeye rağmen İstanbul'da harika bir deneyim yaşadığını söyledi. Ukraynalı futbolcu, "Güzel bir şehirde, iyi insanlar arasında günlerimi geçiriyorum. Sezon sonunda ise ayrılık gözüküyor" ifadelerini kullandı.
    1. 27 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:37
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