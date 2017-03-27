 ‘Fenerbahçe her zaman favoridir’ – Fotomaç – 27 Mart 2017
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    27 Mart 2017, Pazartesi
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    ‘Fenerbahçe her zaman favoridir’

    ‘Fenerbahçe her zaman favoridir’
    Futbol Şube Sorumlusu , takımın kampta olduğu Antalya'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Fenerbahçe ile oynayacakları maça değindi. Gül, "Fenerbahçe belki iyi durumda görünmüyor, belki şampiyonluktan uzaklaşmış bir takım görüntüsü veriyor ama ne olursa olsun tabii ki Fenerbahçe büyük takım olarak her zaman favoridir. Fenerbahçe'ye saygı duyuyoruz ama tabii ki maçı da kazanmak istiyoruz'' dedi.
    1. 27 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:33
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