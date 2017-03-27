‘Fenerbahçe her zaman favoridir’
Kardemir Karabükspor Futbol Şube Sorumlusu Tolga Gül, takımın kampta olduğu Antalya'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Fenerbahçe ile oynayacakları maça değindi. Gül, "Fenerbahçe belki iyi durumda görünmüyor, belki şampiyonluktan uzaklaşmış bir takım görüntüsü veriyor ama ne olursa olsun tabii ki Fenerbahçe büyük takım olarak her zaman favoridir. Fenerbahçe'ye saygı duyuyoruz ama tabii ki maçı da kazanmak istiyoruz'' dedi.
- 27 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:33
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Cumhurbaşkanımız en büyük destekçimiz
Toplam 11
Yorum
.. bunada taraftar karar versın kımı izlemek istıyolarsa ona göre kural yapılsın bu ugulama şuan zarardan başka bişey getirmez.
- Cumhurbaşkanımız en büyük destekçimiz
Toplam 11
Yorum
.. iyice dibe vururuz yabancı yıldızlar varken stada gelmeyen seyırcı türk oyuncuları ızlemeye hiç gelmez kuralı degiştirmek buyuk şaçmalıktır
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