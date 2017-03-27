 F.Bahçe derbilerde rakiplerine fark attı – Fotomaç – 27 Mart 2017
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    27 Mart 2017, Pazartesi
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    F.Bahçe derbilerde rakiplerine fark attı

    F.Bahçe derbilerde rakiplerine fark attı

    Fenerbahçe, bu sezon futbol, basketbol ve voleybol branşlarında derbi maçlarda rakiplerine fark attı. Sarı-lacivertliler 19 derbi mücadelede yalnızca 1 kez kaybedip, 1 kez de berabere kalırken, 17 galibiyet elde etti.

    Fenerbahçe derbi maçlarda rakiplerine geçit vermiyor. Sarı-lacivertliler bu sezon Galatasaray ve Beşiktaş ile çıktığı maçlarda yalnızca 1 kez mağlup oldu. Futbol, basketbol ve voleybol branşlarında bu sezon 19 derbi maça çıkan Fenerbahçe, bu karşılaşmaların 17'sinden galibiyetle ayrılmayı başardı. Sarı-lacivertliler yalnızca 1 maçta kaybederken, 1 karşılaşmada da sahadan beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Beşiktaş deplasmanında 62-60 mağlup olurken, futbol takımı da sahasında oynadığı Beşiktaş mücadelesinden 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Sarı-lacivertli takım bu karşılaşmaların dışında kalan 17 derbide ise rakiplerine şans tanımadı.

    Erkek basketbol takımı tulum çıkardı
    Futbol takımı bu sezon 3 derbi maça çıkarken, bunların 2'si Beşiktaş ile, 1'i de Galatasaray ile oynandı. Fenerbahçe, taraftarı önündeki maçlarda Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederken, Beşiktaş ile de 0-0 berabere kaldı. Sarı-lacivertli ekip, Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile deplasmanda oynanan maçı ise 1-0 kazanmayı başardı. Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, derbi maçlarda tulum çıkardı. Bu yıl ligde ve Euroleague'de Galatasaray ile 4 maçta karşılaşan sarı-lacivertliler, rakibini bütün karşılaşmalarda yendi. Fenerbahçe, Beşiktaş ile deplasmanda oynadığı maçta da galibiyete uzandı. Obradovic'in öğrencileri, derbi karşılaşmalarında yenilgi yüzü görmedi.

    Tek yenilgi kadın basketbolda
    Final-Four'da mücadele edecek olan Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, bu sezon 3 derbi karşılaşmada boy gösterdi. Sahasındaki mücadelelerde rakiplerine üstünlük kurmayı başaran sarı-lacivertliler, Galatasaray ile oynanan karşılaşmayı 77-55, Beşiktaş ile oynanan maçı da 66-47 kazanmayı başardı. Fenerbahçe, Beşiktaş ile deplasmanda oynadığı mücadeleden ise 62-60'lık mağlubiyetle ayrıldı.

    Voleybolda şans tanımadılar
    Basketbolda iyi bir grafik çizen Fenerbahçe, voleybolda ise rakiplerine adeta sahayı dar etti. Sarı-lacivertliler hem Efeler Ligi'nde hem de Sultanlar Ligi'nde Beşiktaş ve Galatasaray ile oynanan maçların tamamını galibiyetle kapattı. Efeler Ligi'nde Beşiktaş'ı her iki maçta da 3-1'lik skorla mağlup eden Fenerbahçe; Galatasaray ile sahasında oynadığı maçı 3-0, deplasmandaki mücadeleyi ise 3-1 kazanmayı başardı. Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı gibi Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı da rakiplerine şans tanımadı. Sarı-lacivertli voleybolcular, Sultanlar Ligi'nde Beşiktaş'ı iki maçta da 3-0'lık skorla devirirken, Galatasaray'ı da her iki maçta 3-1'lik sonuçlarla mağlup etmeyi başardı.

    Galatasaray ile oynanan bütün maçları kazandılar
    Bu sezon tek yenilgisini Beşiktaş'a karşı yaşayan Fenerbahçe, tek beraberliğini de yine siyah-beyazlı ekip karşısında elde etmişti. Sarı-lacivertli ekip, ezeli rakibi Galatasaray ile oynadığı 10 maçta ise kayıp yaşamadı ve bütün maçları kazandı. Futbolda sezonun ilk yarısında oynanan mücadeleyi 2-0 kazanan sarı-lacivertli takım, erkek basketbolda ise 4 maçta da galip geldi. Fenerbahçe, hem Efeler Ligi'nde hem de Sultanlar Ligi'nde oynanan maçlarda Galatasaray'a karşı 4 karşılaşmada da üstünlük kurmayı başardı. Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, sahasında oynanan karşılaşmada Galatasaray'ı 77-55'le geçerek bu alanda da rakibine şans tanımadı.
    1. 27 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:12
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