''Emenike planımızda yok''
Spartak Moskova, Rus basınında çıkan Emenike-Popov takasının gündemlerinde olmadığını açıkladı.
F.Bahçe'de kadroda düşünülmeyen Emenike'nin sezon sonunda eski kulübü Spartak Moskova'ya döneceği hatta Rus ekibinin de karşılığında İvelin Popov'u sarılacivertlilere vereceği iddia edildi. Spartak'tan, konuyla ilgili yapılan açıklamada Emenike'yi tekrar almak gibi bir planları olmadığını belirterek, "Popov'u da şu an verme gibi bir düşüncemiz yok. Ancak sezon sonu ne olur bilinmez" denildi.
- 27 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:18
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Cumhurbaşkanımız en büyük destekçimiz
Toplam 11
Yorum
.. bunada taraftar karar versın kımı izlemek istıyolarsa ona göre kural yapılsın bu ugulama şuan zarardan başka bişey getirmez.
- Cumhurbaşkanımız en büyük destekçimiz
Toplam 11
Yorum
.. iyice dibe vururuz yabancı yıldızlar varken stada gelmeyen seyırcı türk oyuncuları ızlemeye hiç gelmez kuralı degiştirmek buyuk şaçmalıktır
''Emenike planımızda yok'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.