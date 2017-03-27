 ''Emenike planımızda yok'' – Fotomaç – 27 Mart 2017
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    27 Mart 2017, Pazartesi
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    '' planımızda yok''

    ''Emenike planımızda yok''

    , Rus basınında çıkan -Popov takasının gündemlerinde olmadığını açıkladı.

    F.Bahçe'de kadroda düşünülmeyen 'nin sezon sonunda eski kulübü Spartak Moskova'ya döneceği hatta Rus ekibinin de karşılığında İvelin Popov'u sarılacivertlilere vereceği iddia edildi. Spartak'tan, konuyla ilgili yapılan açıklamada Emenike'yi tekrar almak gibi bir planları olmadığını belirterek, "Popov'u da şu an verme gibi bir düşüncemiz yok. Ancak sezon sonu ne olur bilinmez" denildi.
    1. 27 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:18
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