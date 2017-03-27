‘Birkaç dokunuş lazım’
Fenerbahçe'de Dick Advocaat'ın yardımcılarından Mario Been, birkaç dokunuşla takımdaki sorunların çözülebileceğini belirtirken, "Fenerbahçe'deki en büyük sorunlardan biri maalesef bazı yıldızların potansiyellerini kullanamaması oldu" dedi.
- 27 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:38
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Cumhurbaşkanımız en büyük destekçimiz
Toplam 11
Yorum
.. bunada taraftar karar versın kımı izlemek istıyolarsa ona göre kural yapılsın bu ugulama şuan zarardan başka bişey getirmez.
- Cumhurbaşkanımız en büyük destekçimiz
Toplam 11
Yorum
.. iyice dibe vururuz yabancı yıldızlar varken stada gelmeyen seyırcı türk oyuncuları ızlemeye hiç gelmez kuralı degiştirmek buyuk şaçmalıktır
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