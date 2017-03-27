 ‘Birkaç dokunuş lazım’ – Fotomaç – 27 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Mart 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    ‘Birkaç dokunuş lazım’

    ‘Birkaç dokunuş lazım’
    'de Dick Advocaat'ın yardımcılarından Mario Been, birkaç dokunuşla takımdaki sorunların çözülebileceğini belirtirken, "Fenerbahçe'deki en büyük sorunlardan biri maalesef bazı yıldızların potansiyellerini kullanamaması oldu" dedi.
    1. 27 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:38
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ‘Birkaç dokunuş lazım’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.